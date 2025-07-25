Bu kapsamda, Uludağ İçecek sponsorluğunda 11 kişilik bir İNDAK ekibi, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5.137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na 5 gün süren bir tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi.



Zorlu hava ve arazi koşulları altında yapılan bu faaliyet, yalnızca bir dağcılık etkinliği olmanın ötesinde, ekip üyelerinin fiziksel dayanıklılıklarını artırmak, yüksek irtifa tecrübesi kazanmak ve ekip içi uyumu pekiştirmek amacıyla planlandı. Aynı zamanda bu tırmanış, olası afet durumlarında görev alacak arama kurtarma personelinin zorlu koşullarda görev yapabilme kabiliyetini geliştirmeyi hedefledi.



Faaliyet hakkında değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Eyüp Köksal, “İNDAK olarak sadece masa başında değil, sahada da sürekli olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Uludağ İçecek sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Ağrı Dağı tırmanışı, hem fiziksel hem de mental açıdan sınırlarımızı test etti. Bu tür faaliyetler, afet anlarında görev yapacak ekiplerimizin her açıdan hazır olmalarını sağlamak adına büyük önem taşıyor” dedi.

Beş gün süren tırmanış faaliyetinde ekip üyeleri güvenli bir şekilde zirveye ulaşarak başarıyla geri döndü.

İNDAK, bu ve benzeri eğitimlerle afetlere daha hazırlıklı, dayanıklı ve koordineli bir yapı oluşturmayı sürdürüyor.