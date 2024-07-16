15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 8’inci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında İnegöl, tıpkı 2016 yılında olduğu gibi yine meydanları doldurdu.

Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir yandan şehitlerimizin acısı hissedilirken, bir yandan da kazanılan zaferin gururu yaşandı. Tarihi İnegöl Mehteri ve Sanatçı Esat Kabaklı’nın “Milletin Zaferi” konseriyle milli iradenin nöbetçisi İnegöllüler coşku dolu anlar yaşadı. Türk milletinin verdiği önemli sınavlardan biri olan 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da yaşanan karanlık gece, aziz Türk Milletinin milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülmesi ile milletin zaferiyle son bulmuştu. FETÖ terör örgütü üyelerinin milletin silahlarını millete doğrulttuğu 15 Temmuz darbe kalkışmasında 252 vatan evladı şehit düşerken, 2731 kişi yaralanarak gazi unvanı kazandı. 15 Temmuz’un ardından 29 gece, Türk milleti meydanları bırakmadı. 81 vilayette, tüm ilçelerde milli iradenin nöbetçileri sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tutarak tarafını belli etti. İnegöl’de Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 12.00’da Garnizon Şehitliğinin ziyaret edilmesi ve burada yapılan dualarla başladı. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında öğlen namazı öncesi İshakpaşa Camisinde şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okundu. 13.50’de ise İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yaşandığı günleri ölümsüzleştiren görüntülerle “Milletin Zaferi” isimli fotoğraf sergisi açıldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları, akşam ise yine milletin meydanları doldurduğu anma programıyla devam etti. Akşam 21.00’da Atatürk Anıtı önündeki alanda kurulan sahnede, 15 Temmuz şehitleri yad edildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına milli iradenin kadim nöbetçisi İnegöl halkı yoğun katılım gösterdi. Tıpkı darbe kalkışmasının yaşandığı gece ve devamında 29 gece gibi binlerce vatansever sokaklara indi, yapılan kalleşliği unutmadığını ve her daim milli iradeye sahip çıkmak için hazır beklediklerini yeniden gösterdi. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; ilçe protokolü, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkan, yönetici ve mensupları da meydanda hazır bulundu. Bayrağını eline alanın meydana koştuğu Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde; kadını erkeği, yaşlısı genci herkes birlik ve beraberlik mesajları vererek caddeleri doldurdu. Kurulan dev sahnede gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimleri gerçekleştirildi. Video gösterimleri sırasında o karanlık geceyi hatırlayan vatandaşlar duygularını gizleyemedi. Aziz Türk Milletinin kahramanlığı ise yine video gösterimleri sırasında alkışlarla desteklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da yine kurulan ekrandan İnegöl halkına naklen izlettirildi.

"Tek yürek yine hep birlikte meydanlardayız"

Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında yeniden aynı duygularla bir arada meydanlara akın edildiğini belirterek, ’’Hain başkaldırının 8. yılında yine meydanlardayız. Gönderlerimizde bayraklarımız, kalbimizde ki hüzün ve sevgiyle; acıda, mutlulukta, tek yürek, yine hep birlikte, meydanlardayız. Öncelikle 15 Temmuz gecesi vatan, ezan, bayrak ve bağımsızlığımız uğruna canını siper eden 252 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaralanan, canlarını bu cennet vatan için gözünü kırpmadan sunan, binlerce vatan evladı gazimizi saygıyla selamlıyorum. ’’15 Temmuz; Bu vatan topraklarında yüzyıllardır yanan vatan aşkı meşalesinin, genç yaşlı demeden elden ele gönülden gönüle ulaştığı gecedir. 15 Temmuz; Anne babasız, evlatsız kalınır ama vatansız kalınmaz vurgusunun yedi düvele tekrar hatırlatıldığı gecedir. 15 Temmuz; serden geçip, vatandan geçilmeyen sevginin kanıtıdır. 15 Temmuz; 30 kurşunu göğsüne bir şeref nişane gibi alıp, bir an bile tereddüt etmeden, tıpkı Ömer Halisdemir gibi, vatan sevgisi beslemenin adıdır.’’ ifadelerine yer verdi.

Tarihi İnegöl Mehteri geceye coşku kattı

Konuşmaların ardından 15 Temmuz’a dair video gösterimi ile devam eden programda, daha sonra İnegöl Tarihi Mehteri sahne aldı. Söylenen marşlarla alandaki kalabalığa büyük coşku yaşatan İnegöl Tarihi Mehteri, muhteşem gösterisiyle alkış topladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz’e geceye sağladıkları katkı nedeniyle hediye takdimi gerçekleştirdi.

Şehrin bir markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu özel gecede zeybek gösterisi ile büyük alkış topladı. İzleyenlerin duygulu anlar yaşadığı gecede, halk dansları topluluğunun gösterileri herkesten tam not alırken ortaya koydukları performansla beğeni topladı.

Esat Kabaklı ile ’Milletin Zaferi’ konseri

Coşkulu kalabalığın alkışları arasında sahneye gelen Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık ezgileri ve eşsiz sesiyle İnegöl’ün 15 Temmuz coşkusuna coşku kattı. Demokrasi zaferinin yıl dönümünde enerjisi ve seslendirdiği eserlerle alkış toplayan Esat Kabaklı, milli iradenin nöbetçisi İnegöllülere coşku dolu anlar yaşattı. Konser sonunda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sanatçıya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

Konser sonrası Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua ve son olarak salaların okunmasıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları son buldu.