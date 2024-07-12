ING Akhisarspor Başkanı Menderes Acar, önümüzdeki sezon için Yıldız Kız Kategorisinde Voleybolda takımı kurduklarını açıkladı.

Başkan Menderes Acar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ING Akhisar Voleybol Spor 2024-2025 sezonunda Yıldız Kız kategorisi ile voleybolda biz de varız diyoruz. 14 sporcumuzla birlikte bugün ilk antrenmanımıza çıktık. Hedefimiz her zaman sporun ve sporcunun yanında olmak. Akhisarspor olarak kızlarımıza voleybol branşında yeni bir kapı açtık. Heyecanlı, istekli ve dinamik bir takım olarak 2024-2025 sezonunda Lige adımımızı atacağız. İnegöl ilçemize hayırlı olsun diyoruz.”

Kaynak: HABER MERKEZİ