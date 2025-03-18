İftar programında, AVM’nin yenilikleri, gelişim süreci ve gelecek dönem projeleri paylaşıldı.

Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel basın iftarını bu yıl da düzenledi. Bölgenin önde gelen basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen iftar programında, AVM’nin yenilikleri, gelişim süreci ve gelecek dönem projeleri paylaşıldı.

Fiba Commercial Properties Operasyon ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Çavdar, Fiba Commercial Properties yöneticileri, İnegöl AVM Müdürü Zuhrajan Hudashukirova ve AVM yönetim ekibinin de katıldığı organizasyonda, İnegöl AVM’nin son dönemdeki çalışmaları, yatırımları ve sektöre katkıları ele alındı.

Fiba Commercial Properties, Küresel Yatırımlarıyla Sektörün Öncüsü

Fiba Commercial Properties olarak Türkiye’nin yurt dışında faaliyet gösteren en büyük Türk şirketlerinden biri olduğunun altını çizen Fiba Commercial Properties Operasyon ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Çavdar, “Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da faaliyet gösteriyoruz. 11 AVM, 4 rezidans, 5 ofis binası, 2 sinema kompleksi ve 1 otel yatırımıyla sektörün öncü ticari gayrimenkul yatırımcılarından biriyiz. 800 bin metrekareyi aşan kiralanabilir alan ve 1.100’ün üzerinde kiracı ve markayı yöneterek, perakendeciler ve ziyaretçiler için maksimum değer yaratmayı hedefliyoruz. İnegöl AVM ile çıktığımız yolculuk, bölgenin tek alışveriş merkezi olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Açık hava konsepti, geniş sosyal alanları ve güçlü marka karmasıyla ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. 2018’den beri yenileme çalışmalarımızla marka çeşitliliğini artırıyoruz. Global arenadaki deneyimimiz ve iş birliklerimizle bu süreci daha da güçlendirdik. AVM’nin sosyal alanlarını genişleterek yeni müşteri segmentlerine ulaştık. 2017’den bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda birçok ödüle layık görüldük. Ancak, bizim için en büyük öncelik yatırım yaptığımız bölgelerde sosyo-kültürel gelişimi de desteklemek. Bu anlayışla ‘Gelenekten Geleceğe’ projemizi hayata geçirerek, geleneksel el sanatlarının yeniden canlanmasını ve bu kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Güçlü Marka Karması ve Yenilenen Yüzüyle İnegöl AVM Fark Yaratıyor

Alışveriş merkezlerinin sadece ticaretin değil, sosyal yaşamın da önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken İnegöl AVM Müdürü Zuhrajan Hudashukirova, “İnegöl’ün ilk AVM’si olarak açık hava konsepti, geniş sosyal alanları ve güçlü marka karmasıyla alışverişin ve sosyal yaşamın merkezi konumundayız. Bugün 42.000 m² kiralanabilir alanda %99 doluluk oranına ulaşmış bulunuyoruz. Ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli kendimizi yeniliyoruz. 2024’te birçok önemli markayı bünyemize katarken, bazı markalarımız da mağazalarını yenileyerek daha konforlu bir alışveriş ortamı sundu. 2025 yılında da bu dönüşümümüz devam edecek. Projelerimizi kazandığımız ulusal ödüllerle taçlandırıyoruz.2024 yılında, Avrupa ve Ortadoğu’dan önde gelen projelerin yarıştığı, perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden Global RLI Awards’ta ‘Uluslararası Alışveriş Merkezi Yenileme’ kategorisinde ‘Yüksek Takdir’ ödülüne layık görüldük. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda toplam 13 ödüle sahibi olduk” dedi.

İnegöl AVM, ‘Gelenekten Geleceğe’ projesiyle unutulmaya yüz tutmuş zanaatları canlandırıyorAVM kimliğinin ötesine geçerek kültür ve sanatın buluşma noktası haline geldiklerini belirten Zuhrajan Hudashukirova, “Bu amaçla da 2025 yılının ocak ayında ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı önemli bir projeyi başlattık. Uzun soluklu olan projemiz yaz aylarının sonuna kadar sürecek. Proje kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde tüm İnegöl halkı için geleneksel sanatları deneyimleme ve yerel ustalarımızdan öğrenme fırsatı sunuyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen atölyelere 1.200 ziyaretçi katılarak çini karoları boyadı. Ortaya çıkan bu sanat eserleri işin ustaları tarafından tek tek sırlandı ve fırınlandı. Bu eserler AVM girişinde yeni oluşturulan sanat duvarında sergilenmeye başlandı. Projede ayrıca sanat akademisyenleri ve üniversitelerle iş birliği yapılarak katılımcılar, sanatsal ve kültürel bir keşif sürecine davet edilecek. Ayrıca proje kapsamında İznik bölgesinde yaşayan sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir sanat atölyesi de açıldı. Bu atölyede hem unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili atölyeler düzenleniyor hem de bu eserler ziyaretçilerle buluşturuluyor. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, sanat atölyeleri düzenlemekle birlikte, geleneksel el sanatlarının ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacak. Fiba CP olarak, yatırım yaptığımız her noktada sadece ekonomik değil, kültürel ve toplumsal değer yaratmaya odaklanıyoruz. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi bu vizyonun bir parçası olarak, geleneksel değerleri ve kültürel sürdürülebilirliği desteklemeyi, toplumsal hafızayı/izleri güçlendirmeyi ve geleneksel zanaatları çağdaş bir zeminde yaşatmayı da amaçlıyor” diye konuştu.