Ramazan ayı boyunca her gün saat 15.00’te başlayacak etkinlikler ve iftar saatindeki fasıl dinletileriyle Ramazan’ın manevi ruhu doyasıya yaşanacak.

Fiba CP’ nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini ziyaretçileriyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor! Geleneksel Ramazan eğlencelerinden sanat etkinliklerine, fasıl dinletilerinden gölge oyunlarına kadar dopdolu bir programla, her yaştan misafire unutulmaz bir ay yaşatacak.

İnegöl AVM’ de etkinlikler her gün saat 15.00’te başlayacak. Fasıl dinletileri ise iftar saatinde yemek katında ziyaretçilerle buluşacak. İnegöl AVM’ nin geçtiğimiz ay hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Gelenekten Geleceğe” temasıyla hazırlanan Ramazan etkinlik programı, köklü Ramazan geleneklerini günümüze taşıyarak İnegöl AVM’ de benzersiz bir atmosfer sunacak.

İnegöl AVM Ramazan Ayı Etkinlik Takvimi:

o 1 Mart Cumartesi – Canlı Karagöz Hacivat Show

o 2 Mart Pazar – Mehter Gösterisi

o 8 Mart Cumartesi – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

o 9 Mart Pazar – Sihirbaz Gösterisi

o 14 Mart Cuma – Fasıl Dinletisi

o 15 Mart Cumartesi – Hat Sanatı Etkinliği

o 16 Mart Pazar – Orta Oyunu

o 21 Mart Cuma – Fasıl Dinletisi

o 22 Mart Cumartesi – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

o 23 Mart Pazar – Balon Show