Bu çerçevede, Bahariye Mahallesi’nde 1600 m2 parke taş döşeme çalışması gerçekleştiriliyor.

Merkezde şehri geleceğe taşıyan projeleri hayata geçirirken kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, Bahariye Mahallesi’nin altyapısı tamamlanan köy içi yolunda parke taş kaplamasına başladı. 1600 m2 alanı kapsayan bu çalışma, merkezin konforunu kırsal bölgelere taşıma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Parti yöneticileri ile birlikte yol kaplama çalışmalarının sürdüğü Bahariye Mahallesi’ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Taban,“Bahariye mahallemizde köy içerisinde 1 yolun kaplamasını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Toplamda 1600 m2 parke taş uygulaması yapılıyor burada. Parke taşlar geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmişti. Uygulaması ise İnegöl Belediyesi tarafından yapılıyor. BUSKİ’nin bölgede alt yapı çalışması yeni tamamlandığı için yol kaplaması bu yıla sarktı. Birkaç gün içerisinde ekiplerimiz çalışmayı tamamlayacaklar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.