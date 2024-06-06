İnegöl Belediyesi tarafından Boğazköy, Kemalpaşa, Ortaköy, Şipali, Cerrah ve Eskiköy Mahallelerinde yer alan işyeri, kahvehane, oto kuaförü, çay ocağı, işyeri (Tarımsal Ürün Alım Satımı) ve depo ihale usulü ile kiraya verilecek.

1 MİLYON TL GELİR BEKLENİYOR

3 yıllığına kiraya verilecek olan işyerlerinden İnegöl Belediyesi tahmini olarak 973 bin 800 TL gelir elde etmeyi bekliyor. Kiraya verilecek yerler, Belediye Encümenince 25.06.2024 Salı günü ve saat 11.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İşte işyerleri ve istenilen ücretler;