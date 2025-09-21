İnegöl Belediyesi, mülkiyetinde bulunan birçok taşınmazı kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor.
TARLA VE İŞ YERLERİ LİSTEDE
Kiraya verilecek taşınmazlar arasında tarla ve iş yerleri de bulunuyor.
3 YIL SÜRELİ SÖZLEŞME
Belediyenin ihaleye çıkaracağı taşınmazların kira sözleşmeleri 36 ay (3 yıl) olarak belirlendi.
BEDEL VE TEMİNAT TUTARLARI BELLİ OLDU
İhale listesinde yer alan taşınmazların muhammen bedelleri 750 TL’den başlayıp 40 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri 30 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’ne teslim etmeleri gerekiyor.
İhaleler, aynı gün saat 11.00’de İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.