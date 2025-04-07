İnegöl Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde gelir fazlası vererek başarılı bir mali yönetim örneği sergiledi. Belediyenin net geliri 1.568.402.446,61 TL olarak gerçekleşirken, giderleri ise 1.522.725.293,39 TL oldu. Bu veriler doğrultusunda İnegöl Belediyesi, 2024 yılında 45.677.153,22 TL bütçe fazlası verdi.

BAŞKAN TABAN’IN MALİ DİSİPLİN HAMLESİ ÖRNEK OLUYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban görev süresi boyunca mali disiplin konusunda ciddi önlemler alırken gelinen noktada belediye bütçesi yatırıma dönüştürülmeye devam ediliyor. Gelir fazlasının oluşmasında, belediyenin bütçeyi etkin ve disiplinli bir şekilde yönetmesi etkili oldu. Harcamaların dikkatli bir şekilde planlanması, tasarrufa öncelik verilmesi ve personel sayısında verimliliğe odaklanan yaklaşım bu başarıda belirleyici rol oynadı.

BÜTÇE FAZLASI ŞEHRE YATIRIM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Başkan Alper Taban’ın hamlesiyle gerçekleşen bütçe fazlası şehirdeki yeni yatırımların yolunu açıyor. İnegöl Belediyesi hem hizmet kalitesinden ödün vermeden hem de mali dengeyi koruyarak önemli bir finansal başarıya imza atıyor. Gelir fazlası veren bütçenin, İnegöl halkına daha fazla yatırım ve hizmet olarak geri dönmesi hedefleniyor.

AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin bu mali başarısının önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir olması için çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.