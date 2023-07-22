Bursa'nın İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, farklı ülke ve şehirlerde İnegöl’ü temsil etmeye devam ediyor. Son olarak Akçaabat Belediyesi’nin düzenlediği festivale katılan ekip, gösterileriyle festivale damga vurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin 2011 yılında kurduğu ve geride kalan sürede kaydedilen gelişimle yurt içi ve yurt dışında pek çok festival ve gösteride yer alan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl’ü kültür sanat alanında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Kuruluşlarından itibaren katıldıkları bu festival ve yarışmalarda; 2017 yılında Kazakistan’da kazanılan Dünya Şampiyonluğunun ardından, 2022 yıl Nisan ayında da Özbekistan’ın Hiva şehrinde düzenlenen ve dünyanın en iyi dans gruplarının yer aldığı yarışmada oldukça genç yaş ortalamasına sahip bir ekiple dünya 3’üncüsü olmayı başaran İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, son olarak Akçaabat Belediyesi’nin düzenlediği 31. Müzik ve Halk Dansları Festivalinde boy gösterdi.

GÖSTERİLERİYLE FESTİVALE RENK KATTILAR

Aldığı davet üzerine Akçaabat Belediyesinin düzenlediği 31. Müzik ve Halk Dansları Festivaline katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl’ün yöre oyunlarını burada sergiledi. Festivalin ilk gününde bir dizi açılışa katılan topluluk, sonrasında festivale katılan yerli ve yabancı halk dansları ekipleri ile birlikte geleneksel olarak yapılan horon oyununda hünerlerini sergiledi. Festivalin ikinci gününde ise festival açılış kortejine katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, festival alanında İnegöl yöresinin en güzel figürleriyle Akçaabatlı seyircilere unutulmaz bir şov sundu. Gösteriler büyük beğeni topladı.