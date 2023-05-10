Kurban Bayramı’na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi bugün gerçekleştirildi. 78 büyükbaş, 38 küçükbaş hayvan kotrası açık artırma usulüyle satıldı.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı, İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı alanında üçüncü Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Alibeyköy kırsal mahallesi bölgesinde bulunan modern hayvan pazarı için kotra kiralama ihalesi bugün gerçekleştirildi.

İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi bugün saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 78 adet büyükbaş ve 38 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın’ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

HEP BİRLİKTE İNEGÖL HALKINA HİZMET EDECEĞİZ

Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “İnegöl halkımıza en güzel şekilde hizmet vermek adına önceki yıl yeni bir hayvan pazarı yaptık. Bu yıl 3’üncü senesi Modern Hayvan Pazarımızın. Geçtiğimiz yıl kural, kaide ve uygulamalar bayağı oturdu hayvan pazarında. Önceki yılda eksik ve aksakları belirleyip notlarımızı almıştık. Bu sene yine en güzel şekilde önce ihalemizi yapacağız, sonra pazarımızda en güzel hizmeti sunacağız inşallah. Günü geldiğinde hayvan sevklerimiz başlayacak. Hep birlikte İnegöl’ümüze hizmet edeceğiz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda, ekonomik şartlarda hayvan üretiyorsunuz, ülkemizin ekonomisine katkı sunuyorsunuz. İnşallah İnegöl’de en güzel şekilde ticaretinizi yapar kazancınızı sağlarsınız. Şimdiden herkese hayırlı işler diliyorum” dedi.

GELECEK YILLAR ADINA KOTRA KİRALANABİLECEK

Pazarda gelecek yıl için de kotra kiralanabileceğini hatırlatan Aydın, “Aynı zamanda eski pazarda uygulanan, yeni Pazar alanımızda da ilk defa yapacağımız bir uygulamamız var. Bu yıl kurulacak pazarın ardından kotralar kapanırken, giden siz üreticilerimiz bu senenin parasından önümüzdeki senenin kotrasını da kiralamış olacak. Önümüzdeki yıl da geldiğinde yine bayram sonrası giderken önümüzdeki yılın fiyatından bir sonraki yıl için kotrayı alabilecek” dedi.

78 BÜYÜKBAŞ, 38 KÜÇÜKBAŞ KOTRASI SATILDI

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 51 adet küçükbaş hayvan kotrasının 38 tanesi satıldı. 140 adet büyükbaş kotranın ise 78 tanesinin satışı yapıldı. Toplamda 116 kotranın kiralaması yapıldı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 1 milyon 299 bin 900 TL gelir elde etti.

KOTRA KİRALAMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kalan kotraların kiralama işlemleri devam ediyor. Kotra kiralamak isteyen vatandaşlar Ek Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak kotra kiralayabilecek.

05 HAZİRAN’DA PAZARA GİRİŞ BAŞLAYACAK

Hayvan pazarının 05 Haziran 2023 Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten önce pazara kurbanlık girişi yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

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