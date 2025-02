Öğrencilere yönelik çeşitli yarışma ve etkinlikleri kapsayan protokol, bugün gerçekleştirilen törenle hayata geçirildi. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin katıldı.

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK, KÜLTÜREL, SOSYAL VE SANATSAL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

İmza öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “İlçemizdeki öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği için bugün bir ardayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Kaymakamlığımız ile birlikte imzalayacağımız bu protokolün tüm öğrencilerimize hayırlı olması dileklerimi sunuyorum. Bu protokol çerçevesinde; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik olarak özellikle fırsat eşitliğinin çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif aktivitelerine katkı sağlama amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin özellikle Kaymakamımızın öncülüğünde ve Belediye Başkanımızın destekleriyle öğrencilerimize çok büyük katkılar sağlayacağı inancındayım. Bu vesileyle ilçemizde eğitim öğretim ve öğrencilerimizin gelişimi noktasında her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KAR YAĞIŞIYLA İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Belediye Başkanı Alper Taban ise kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu hatırlatarak “Güne güzel ve bereketli bir kar yağışıyla başladık. Bugün şehrimizde okullar da kar nedeniyle tatil edildi. İnegöl Belediyesi ve diğer kurumlar olarak kar yağışıyla ilgili tüm tedbirlerimizi de alıyoruz. Ancak yine de sürücülerimize özellikle kar lastiği ve zincir, takip mesafesi gibi uyarıları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ekiplerimiz sahada ancak olumsuz bir durumda vatandaşlarımız 153 hatlarımızdan da bizlere ayrıca bilgi verebilirler” diye konuştu.

72 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

Bu dönem İnegöl Belediyesi’nin çok daha fazla kamunun her kurumuyla iş birliği içerisinde görüleceğini vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Özellikle okullar ve eğitim alanını daha ayrıcalıklı görüyoruz. Bu alanda daha pozitif ayrımcılığımızın olacağını ifade etmek istiyorum. İnegöl’ümüzde özel ve devlet okulları olarak toplamda 193 okulumuz var. 4 bin 254 öğretmen kadromuz var. 4350 anaokulu öğrencisi, 23 bin ilkokul öğrencisi, yaklaşık 20 bin ortaokul öğrencisi, 14 bin lise öğrencisi olmak üzere 4 kademede 62 bin örgün öğrencimiz var. Açık öğretimdeki 10 bin öğrenciyi de düşündüğümüzde İnegöl’ümüzde 72 bin öğrencimiz var. 72 bin nüfusu olmayan şehirler var ülkemizde. Pek çok şehrin nüfusundan fazla öğrenciye sahibiz. Dolayısıyla bu alanda daha fazla üzerine eğilerek katkı sunmak istiyoruz.”

ÖĞRENCİLERİMİZİN HER AN YANLARINDAYIZ

“Eğitim kalitesine katkı koymak, gençlerimizin geleceğine sağlam temeller oluşturmak adına katkı vermek hepimizin ortak vazifeleri. Biz de yerel yönetimler olarak her alanda katkı sağlamayı kendimize bir görev biliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda yaptığımız pek çok farklı başlıkta çalışma var. Öğrencilerimizin ve eğitim camiasının her an yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

ÖĞRENCİLER ARASINDA YAPILACAK YARIŞMALAR

“Daha önce meclisimizde aldığımız kararla bu protokolü imzalıyoruz. Protokol kapsamında yarışmalar olacak; İnegöl’ü Tanıyorum, İnegöl’ün Sesi Yarışması, Hitabet Yarışması, Bilgi Yarışmaları, Genç Suare Liseler Arası Tiyatro Yarışması ve Halk Oyunları Yarışması gibi birçok etkinlikler yapılacak. Bunlar öğrencilerimiz adına bir fırsat. Ben tüm öğrencilerimizi bu etkinliklere davet ediyorum. Halk Oyunları Yarışması ilkokullar arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak. Diğer 4 yarışma ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

EĞİTİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Kaymakam Eren Arslan da eğitimin birinci öncelik olduğuna dikkat çekerek “Hem eğitimin niteliği hem de niceliğini arttırmak adına hep beraber iş birliği içerisinde güzel bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda eğitim kalitemizi arttıracak fiziki mekanlarımızı, okul sayımızı arttırmaya yönelik birçok çalışmamız oldu. Hem devletimizin yatırımlarıyla hem bulduğumuz hayırseverler vasıtasıyla son 4 yılda ilçemize önemli eğitim kurumları kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz hızla büyüyen, nüfusu artan bir şehir. İhtiyaçlarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. O yüzden bu yatırımları zamanında planlamak, hayata geçirmek çok çok kıymetli. Eğitimin içeriği anlamında da çok güzel projeler ve iş birlikleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yine belediyemizle birlikte başlattığımız Tarih Yazan Çocuklar Projesiyle ilgili her yerden bizlere mesajlar geliyor. Ulusal düzeyde uygulanan bir projeye dönüştü. Bugün de belediyemizle öğrencilerimize sosyal ve kültürel manada katkı sağlayacak yeni uygulamaların protokolünü imzalamak için bir aradayız. Robotik kodlama, TÜBİTAK Projeleri gibi alanlarda da yine hep birlikteyiz. Derdimiz aynı, gayretimiz ortak. İnşallah netice de güzel olur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirilmiş oldu.