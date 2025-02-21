Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 22-28 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanması planlanan karşılaşmalar hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe alındı. Açıklamada, yeni maç programının hava şartlarının düzelmesi ve saha koşullarının uygun hale gelmesinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Bursa ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları, amatör ligde mücadele eden takımları da doğrudan etkiledi. Kulüpler, antrenmanlarını aksatmadan sürdürebilmek için kapalı sahalara yönelirken, bazı takımlar çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

BASKF yetkilileri, futbolcuların sağlığını ve saha güvenliğini ön planda tuttuklarını belirterek, lig takviminin yeniden düzenleneceğini ve en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Maçların ne zaman oynanacağına ilişkin net bir tarih verilmezken, futbolseverler federasyonun yapacağı yeni açıklamaları bekliyor.