Haftanın yedi günü düzenli olarak sağlanan bu hizmet kapsamında sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden oluşan iki öğün yemek, doğrudan vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Yardım faaliyetleri Umuteli iş birliğiyle yürütülüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özellikle 65 yaş üstü, sağlık durumu yemek yapmaya uygun olmayan, tek başına yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireylere yönelik bu çalışmalarıyla kentteki sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından hazırlanan ve bir yetişkinin günlük besin ihtiyacını karşılayacak kalori değerine sahip yemekler, profesyonel aşçılar tarafından hijyenik mutfaklarda hazırlanıyor. Kahvaltı altı çeşit üründen, akşam yemeği ise dört çeşit yemekten oluşuyor. Tüm öğünler vakumlu kaplarla paketlenerek soğumadan resmi dağıtım araçlarıyla teslim ediliyor.

2024 yılında toplamda 584 aileye 29 bin 162 öğün sıcak yemek yardımı ulaştırıldığı bildirildi. Bunun yanında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yalnızca yemek dağıtımıyla sınırlı kalmayarak yaşlı vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran destekler de sağlıyor. Aylık gıda yardımı alan fakat alışveriş yapamayacak durumda olan yaşlı bireylerin alışveriş ihtiyaçları karşılanarak evlerine teslim ediliyor. Aynı zamanda kendi ev temizliğini yapamayan, yanında destek olacak kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü bireylerin ev temizlikleri de yıl içinde düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bayram öncelerinde ise yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek hem bayramları kutlanıyor hem de çeşitli hediyeler takdim ediliyor.