Maaş artışları, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ise zam oranlarına ilişkin önemli bir ipucu verdi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamma ek olarak enflasyon farkı alacak.

Ocak-mayıs döneminde 5 aylık enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Bu süreçte enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 oldu.

Açıklanan 5 aylık verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6’lık zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12,4 seviyesinde oluştu.

Zam oranlarının netleşmesi için gözler 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası’nın 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, haziran enflasyonu beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı.

Haziran enflasyonunun beklenti doğrultusunda yüzde 1,36 gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 18,19’a ulaşacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,19 olacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,93 seviyesinde gerçekleşecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 638 liraya yükselecek. En düşük memur maaşı ise yüzde 13,93’lük artışla 70 bin 511 liraya çıkacak.