İnegöl Belediyesi’nde 2024 yılı itibariyle; memur, kadrolu işçi ve şirket personeli olarak çalışan toplamda 41 kişi emekli oldu. Yıl içerisinde farklı zaman dilimlerinde emekli olan personele yönelik İnegöl Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi. Bugün 14.00’da İnegöl Belediyesi Hizmet Binası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen veda programında, Belediye Başkanı Alper Taban da hazır bulunarak personelle bir araya geldi.

“KATKI VE DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aynı zamanda bir vefa örneği olarak personellerin onure edildiği organizasyonda, Başkan Alper Taban emekli olan çalışanlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, “Sizlere önce sağlık, sonra da huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her biriniz bu kuruma katkı sağladınız. Bunu bir döngü olarak düşünebiliriz. İnsan nasıl ki dünyaya geliyor, yaşıyor ve ebedi hayata yolculuğa çıkıyor. İşletmelerde de insanlar gidiyor, çalışıyor ve bir emeklilik süreci yaşanıyor. Ayrılan personelin yerini yenileri dolduruyor. İnegöl Belediyesi de 154 yıllık bir kurum. Bugüne kadar nice insanlar gelip geçti. Sizlerin de her birinizin bu kurumda emekleri, katkıları var. Bu desteklerinizden dolayı ben her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

BU BİR AYRILIK DEĞİL

Emekliliği bir ayrılık olarak görmediğini de vurgulayan Başkan Taban, “Ben bunu bir ayrılık olarak görmüyorum. Kesinlikle bu bağlar devam etmeli. İnegöl Belediyesi’nin bir ferdi olduğunuzu siz zaten biliyorsunuz. Bu noktada buluşmalarımızın da devam etmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Hatırlanmak insanın hoşuna gidiyor. Sizler de farklı müdürlüklerimizde görev yapmış arkadaşlarımız olarak bugün emekliliği hak ettiniz. Bugüne kadar İnegöl’ün sorunlarını birlikte çözmeye çalıştık. Yine aynı şekilde fikir ve önerilerinize talibiz. Aynı şekilde şehirde yaşayan vatandaşlarımızdan da bunu istiyoruz. Bizim fikirlere ihtiyacımız var. Ben sizleri bu kurumun dışarıdaki gören gözü olarak bizleri yönlendirmeye devam edecek arkadaşlarımız olarak düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası personeller sırayla sahneye davet edildi. Burada Başkan Alper Taban personellere tek tek plaket takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.