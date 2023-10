İnegöl Belediyesi, “Kaizen Yalın Belediyecilik” projesi kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarla ilk 3 yılda toplam 70 milyon TL tasarruf sağladı.

İnegöl Belediyesi’nde 2020 yılında başlayan “Kaizen Yalın Belediyecilik” uygulamaları kapsamında 3 yıl geride kaldı. Projenin ikinci etap çalışmaları sürerken, proje kapsamında İnegöl Belediyesi Yalın Ofisi kuruluşu da gerçekleştirildi. Ofis bünyesinde istihdam edilen uzman personel ile birlikte İnegöl Belediyesi danışmanlık desteği almadan Yalın Yönetim sürecini kendi organizasyonel yapısının marifetleriyle sürdürmeye devam ediyor. Uygulamanın kuruma faydası ise oldukça yüksek. Geride kalan 3 yılda toplam 70 milyon TL tasarruf sağlandı.

TÜM BİRİMLERDE KÖK SORUN TESPİT EDİLİP GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Verimliliği ve kayıp kaçak ile israfın önlenmesini ilke edinen “Sürekli Gelişim” mottosuna sahip yalın anlayış sayesinde, İnegöl Belediyesi birçok alanda yukarı yönlü bir kazanım eğrisi yakaladı. Tüm yalın çalışmalar neticesinde 70 milyon TL giderin önüne geçilirken, temizlik hizmetlerinden park ve bahçeler hizmetlerine, veterinerlik hizmetlerinden fen işleri hizmetlerine kadar tüm alanlar kök sorun analizi ile irdelenerek gerekli adımlar atıldı.

“ELDE EDİLEN KAZANIM, ALDIĞIMIZ İSABETLİ KARARIN İSPATI OLDU”

Kaizen Yalın Belediyecilik uygulamalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban,

Göreve geldiğimiz gün tüm yol arkadaşlarımızla has dairede paylaştığımız bir mottomuz vardı, bu kurumu el birliği ile nitelikli bir özel sektör firması çalışma anlayışı ile yöneteceğiz dedik. Bu motto ışığında işletme körlüğünü ortadan kaldırmak ve kök sorun analizleri ile sorunları kökünden çözmek adına gayretle çalıştık. Geride bıraktığımız 3 yılda elde ettiğimiz maddi ve manevi güçlü kazanım, aldığımız kararların ne denli isabetli olduğunu da gözler önüne serdi. Biz biliyoruz ki kullandığımız kaynaklar bize önce Rabbimizin sonra da kıymetli vatandaşlarımızın emaneti. Bizler emanete canı pahasına sahip çıkma düsturu ile çalışmalarını sürdüren bir ekibe sahibiz. Her alanda verimlilik ilkemizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurduğumuz Yalın Ofisimizde uzman arkadaşlarımız her detaya yalın mantıkla yaklaşıyor ve çalışmalarının çıktılarını bizlerle paylaşıyor. Bizlerde bu çalışmalardan maksimum verim elde edilmesi adına sürecin her ihtiyaç duyulduğu anında arkadaşlarımıza omuz veriyoruz. Daha güçlü çıktılar elde etmek ve Yalın anlayışın bir kurum kültürü haline gelmesi adına katkı koyan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi ifade ediyorum.