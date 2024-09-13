İnegöl Belediyesi, çevreyi kirleten kişilere karşı önemli bir adım attı. Belediye yetkilileri, çevreyi kirletenlerin belirlenmesi amacıyla güvenlik kameralarını etkin bir şekilde kullanarak Kabahatler Kanunu'na aykırı davranan kişilere 313 ile 2052 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor. Bu uygulamanın süreceği belirtilirken, Belediye yetkilileri, çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, çevrenin korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, çevreyi kirletenlerin yanı sıra halkın da bu konuda duyarlı olması ve çevreyi temiz tutma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini hatırlatarak, vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.