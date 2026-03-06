İnegöl’de gençler ve öğrenciler adına hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Okullar Arası Spor Festivali de Gençlik Yılı kapsamında gerçekleştirilirken, Şubat ayında başlayan festival tüm coşku ve heyecanıyla sürüyor.

14 branşta 80 okulun 619 takım ile katıldığı ve toplamda 4.046 öğrencinin yer aldığı spor festivali kapsamında, İnegöl Belediyesi okullara spor malzemesi desteği verileceğini de duyurmuştu.

Ramazan ayında spor müsabakalarına ara verildiği dönemde, bugün düzenlenen törenle 80 okula toplam 700 bin TL tutarındaki spor malzemeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

İçerisinde 6 adet top (2 voleybol, 2 basketbol, 2 futbol) bulunan top çantası, 10 tane atlama ipi, 10 tane antrenman hunisi, 40 tane 4 renk antrenman çanağı ve 2 set antrenman yeleği bulunan spor malzemelerinin yanı sıra, HOBA projesi için alınan spor malzemelerini de yetkililere bu törende teslim edildi.

GENÇLİK YILI HIZLI ŞEKİLDE BAŞLADI VE DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediye Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan İnegöl İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “İnegöl Belediye Başkanımız öncülüğünde şehrimizde bu yıl Gençlik Yılı ilan edildi. Gençlik yılı hızlı şekilde de başladı ve devam ediyor. Yıllardır kapsamlı şekilde yapılan Spor Festivali için de Gençlik Spor Müdürü olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün dağıtımını yapmış olduğumuz spor malzemeleriyle de okullarımızda inşallah yeni sporcularımız, yeni şampiyonlarımız yetişecek” dedi.

İNEGÖL’DE GÜÇLÜ BİR GENÇLİĞİMİZ VAR

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise “Okullarımıza bu kadar kapsamlı şekilde malzeme alındığına ilk kez şahit oluyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 2026 Gençlik Yılı. Bu kapsamda İnegöl’ümüzde oldukça güçlü bir gençliğimiz var. Bunları iyi değerlendirebilme adına, mental ve fiziksel olarak her anlamda sağlıklı bireyler olması adına belediyemizle iş birliği içerisinde güzel çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

İNEGÖL’ÜN GENÇ NÜFUS POTANSİYELİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da şehirdeki öğrencilere, gençlere sportif anlamda güzel imkanlar sağlayabilmek için altlık teşkil etmesi adına spor malzemelerini okullara teslim ettiklerini ifade ederek; “Bunlar sadece bir gösterge ama ben sonuç alacağımızı çok iyi biliyorum. Çünkü İnegöl’de çok iyi bir genç nüfus potansiyelimiz var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Yine aynı şekilde bu potansiyel çalışan bir potansiyel. Bu da bizi daha da heyecanlandırıyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. İnegöl’ün nesi meşhur dediklerinde, ben girişimci insanı meşhur diyorum. Dolayısıyla bu şehir bugün ortaya koyduğu tüm değerleri girişimci ruhla gerçekleştirdi. Bundan sonrası için de bunu biz sizlerle başaracağız” dedi.

SİZLERE GÜVENİYORUZ

Gençlere çağrıda da bulunan Başkan Taban, “Biz her gencimizin mutlaka fazlaca uğraş alanları olsun istiyoruz. Sportif branşlarda olsun, farklı alanlarda olsun. Dağcılıkla uğraşsın, basketbol, voleybol gibi çeşitli branşlarımız var bunlarla ilgilensinler. Kültür ve sanat anlamında mutlaka uğraş alanları olsun. Çünkü bunlar bizi geliştirmeye devam edecek işler. Bizler sizin çok daha özgüvenli olmanızı, cesaretli olmanızı istiyoruz. Biz sizlere güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okullara spor malzemeleri teslim edildi.