Nilüfer Belediyesi, kentsel sağlık ve sosyal kapsayıcılık odağıyla geliştirdiği vizyon projelerini uluslararası arenaya taşıdı. Portekiz'in Viana do Castelo kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı'na katılan Nilüfer Belediyesi, kente değer katan uygulamalarıyla küresel ölçekte dikkat çekti.

DSÖ Siyasi Komite Üyesi olan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, ilgili birim müdürleri ve proje koordinatörleri ile birlikte toplantıya geniş bir katılım sağladı.

Konferansa geniş bir katılım sağlayan Nilüfer Belediyesi'ni, Nilüfer Belediye Başkanı ve aynı zamanda DSÖ Siyasi Komite Üyesi Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ile ilgili birim müdürleri ve proje koordinatörleri temsil etti.

Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan ve odağına kentsel sağlık, adalet ile sosyal kapsayıcılığı alan dört bilimsel bildirinin tamamı, konferansın Bilimsel Komitesi tarafından kabul edildi. Nilüfer Belediyesi, bu küresel organizasyonda, toplam beş projesini dünya kentlerinin temsilcilerine ve uzmanlara aktardı.

Konferansta beğeni toplayan çalışmalardan 'İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı' projesiyle nöroçeşitliliğe sahip bireylerin iş gücüne katılımı anlatılırken, 'Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi' ile sağlık alanındaki bütüncül bakım modeli paylaşıldı. Sağlık hizmetlerine erişimde adaleti hedefleyen 'Anne Taksi' ve döngüsel yardımlaşmayı esas alan 'Giymiyorsan Giydir' projeleri de sunumlarda anlatıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konferansın ardından yaptığı değerlendirmede, yerel düzeyde ürettikleri çözümlerin küresel ölçekte karşılık bulmasından gurur duyduklarını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de hayata geçirdiğimiz insan odaklı, adil ve kapsayıcı projelerin Dünya Sağlık Örgütü platformunda takdir görmesi, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Amacımız sadece fiziki belediyecilik değil; dezavantajlı grupları gözeten, dayanışmayı büyüten ve toplumsal refahı her alanda destekleyen sürdürülebilir bir kent modeli inşa etmektir. Bursa'da ürettiğimiz bu yerel başarı hikâyelerini uluslararası arenada paylaşmaya ve dünya kentlerine model olmaya devam edeceğiz' dedi.