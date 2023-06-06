Bursa'da iş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, CP Piliç firmasının farklı alanlarda erkek ve kadın toplam 26 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, CP Piliç firması için 26 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

CP PİLİÇ 26 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren CP Piliç firmasında ve çiftliklerde çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan CP Piliç firması yem fabrikası için erkek; 1 bakım onarım elektrikçisi, 4 paketleme operatörü ve 3 pres operatörü, çiftlikler için de kadın ve erkek 18 kümes hayvanı yetiştirme işçisi olmak üzere toplam 26 personel alımı yapacağını duyurdu. Kümes hayvanı yetiştirme işçileri; Kurşunlu, Akıncılar, Yiğitköy, Akçapınar ve Çitli Mahallelerindeki çiftliklerde çalışacaklar. Bu alan için yaş sınırı ise bulunmuyor. Başvurular 07 Haziran Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”