Etkinlik, dernek üyelerinin huzur evine ulaşmasıyla başladı. Ziyaretçiler, sıcak bir karşılama ile karşılandı ve huzur evi sakinleriyle samimi bir ortamda buluşma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında dernek üyeleri, sakinlerle sohbet ederek onların anılarını dinledi. Bu tür etkileşimler hem dernek mensupları hem de huzur evi sakinleri için büyük mutluluk kaynağı oldu. Ayrıca etkinlik kapsamında çeşitli hediyeler ve ikramlar da hazırlandı. Huzur evindeki yaşlılara oda ziyaretlerinde bulunuldu; Birçok katılımcının yüzündeki gülümseme ise bu tür ziyaretlerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. İnegöl Bitlisliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin İbiş ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle huzur evi ziyaretleri, genç nesil ile yaşlılar arasında köprü kurma işlevi görmektedir. Gençler, büyüklerinin yaşam tecrübelerini dinleyerek onlardan ders alabilirken; yaşlı bireyler de gençlerle yapılan sohbetlerden keyif alarak kendilerini daha canlı hissederler. Bu karşılıklı etkileşim iki taraf için de oldukça öğreticidir. Ziyaretlerin diğer önemli yönü ise sosyal bağlantıları güçlendirmesidir. Yaşlılar genellikle yalnızlık hissi yaşayabilir; bu his zaman zaman depresyon gibi daha ciddi ruhsal sorunlara yol açabilir. İşte burada yapılan ziyareti anlam kazanır; samimi sohbetler ve küçük etkinliklerle bu yalnızlık duygusu hafifletilir."

Metin İbiş ayrıca bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini duyurdu ve tüm İnegöllü vatandaşları bu tür etkinliklerde yer almaya davet etti: "Böylece toplumsal dayanışmanın güçlenmesini sağlamış olacak ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmuş olacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.