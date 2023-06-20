Osmaniye mahallesinde Meydana gelen olayda toz deterjan yiyen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Osmaniye mahallesi Ceylan sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Çınar Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz detarjanı şeker zannederek yedi. O sırada annesi koşarak çocuğunu daha fazla detarjan yememesi için engelledi. Ağzında yaralar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk ilk tedavinin ardından çocuk servisibe alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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