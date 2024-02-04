

Olay saat 23.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri 16 KLT 07 plakalı otomobilin dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan sürücü, trafik ekiplerinin aracına çarpıp hızla kaçmaya devam etti. Ekipler şahısların peşine düştü. Bursa-Ankara karayolu üzerinden Bozüyük istikametini hızla kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Ekipler, kovalamaca sonucu aracı önüne geçerek durdurdular. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs yakalandı.

Kaynak: seher yaşa