Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İnegöl devlet hastanesinde çözüme kavuşulmayı bekleyen huşularla ilgili görüşen Bursa Milletvekili Ayhan Salman, müjdeyi verdi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından İnegöllülere müjdeyi veren Salman, “Anjiyo Kalp Merkezi”nin onayını aldığını belirtti.

Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere değindi;

“Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldik.

İnegöl Devlet Hastanemize “Anjiyo Kalp Merkezi”nin onayını aldık.

Çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlayacağımız anjiyo kalp merkezini nasipse 2024 yılının ilk çeyreğinde hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Ayrıca hastanemizin tıbbi cihaz ve ekipman eksiklerini de geniş kapsamlı olarak değerlendirdiğimiz görüşmemizde, ihtiyacımız olan branşlarda uzman doktor atamaları için Sn. Bakanımız talimatlarını verdiler.

Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

HABER MERKEZİ