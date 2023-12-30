AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek, müjde verdi. Salman, girişimler sonucu 6 branşa hekimlerin atandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Salman, "

İnegöl Devlet Hastanemizi İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş ile ziyaret ettik. Hastane Başhekimimiz Sn. Hayrettin Göçmen ile hastanemizin mevcut durumunu ve çalışmalarımızı değerlendirerek yeni gelen anjiyografi cihazı ve ünitesini yerinde inceledik. Ayrıca İnegöl’ümüze ataması yapılan; Dahiliye, Genel cerrahi, Radyoloji, Psikiyatri, Çocuk nörolojisi ve Çocuk psikiyatrisi hekimlerimiz için öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a ,Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ‘ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.