Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesinde sorunlar bitmiyor. Hastaneye başvuran hastaların tedavide sorun yaşadıkları öğrenildi.

Alanyurt'ta bölge Hastanesi olarak hizmet veren İnegöl Diş Hastanesine giden bazı vatandaşlar, verilen hizmetten memnun değil. İhbar hattımızı arayan vatandaşlar dert döktü.

Özellikle Diş Hastanesi Acil hizmetlerinden yararlanamadıklarını aktaran vatandaşlar, "Dişimiz ağrıyor, Diş Hastanesinin Acil Servis kısmına gidiyoruz. Herhangi bir tedavi uygulanmadan bizi sıra alıp gün içerisinde polikliniklere başvurulmamızı söylüyorlar. Zaten normal polikliniklerden sıra alamıyoruz. Günlerce diş ağrısı çekiyoruz. Yetkililerden sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" diyerek destek istediler.

Kaynak: Yavuz Yılmaz