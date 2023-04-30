İnegölün birçok mahallesinde 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak.
02.05.2023 10:00 - 02.05.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DEYDİNLER,MAHMUDİYE
02.05.2023 14:00 - 02.05.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ,MESUDİYE,YENİ
03.05.2023 10:00 - 03.05.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,DEYDİNLER,MAHMUDİYE,ORTAKÖY
03.05.2023 15:00 - 03.05.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,DEYDİNLER,MAHMUDİYE,ORTAKÖY
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