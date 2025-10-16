İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, trafikte seyreden sürücünün yola alkol şişesi attığını gördü. Müdür Şen, aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü aracını yol kenarına çekti. Şen'in çağırdığı trafik ekipleri sürücüye alkolmetre testi yaptı. Hafif ticari aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ