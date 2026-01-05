Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Burak K.(30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan sürücü yönetimindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken otomobillerde yolcu bulunan Reyhan K.(26) ile Pelin K.(31) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç