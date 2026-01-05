ABD’nin Venezuela’nın petrol sektörüne dahil olacağını duyurmasının ardından ABD’li petrol şirketlerinin hisseleri değer kazandı. Chevron Corp hisseleri yaklaşık yüzde 10 artarken, ConocoPhillips hisseleri de yüzde 9’a yakın yükseldi.

GRAM ALTINDA HEDEF 8 BİN TL

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcıların mevcut durumu savaş olarak değil müdahale olarak gördüğünü, dolar ve gümüşün yükseldiğini belirtti.

Haftaya altın ve gümüşün güvenli liman olarak başladığını vurgulayan Memiş, ons altının yükseldiği ancak gram altının aynı hareketi göstermediğini söyledi. İç piyasada altına talebin düşük olduğunu ifade eden Memiş, gram altın için Haziran ayının önemine dikkat çekti.

Memiş, “Belirsizlik ve öngörü eksikliği olan bu dönemde yatırımcının odaklanması gereken orta vade olmalı. Gram altında hedef 8 bin TL, ons altında ise 4 bin 800 dolar seviyesi. Yani fiyatı makul seviyede tutmak en doğru yaklaşım” dedi.

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Son olarak petrol için de konuşan Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Petrol fiyatları çok dikkat çekici. 60,5 dolar seviyesinde sabah 60 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu yıl sanırım 50 dolar seviyesinin altında görebiliriz petrol tarafını. Çünkü dünyada petrol artık Amerika'nın kontrolüne geçti, %51 civarında. Yani petrol de artık OPEC üyelerinin, bütün Ortadoğu ülkelerinin veya Rusya'nın bir hakimiyeti kalmadı. Venezuela gelişiminden sonra petrol fiyatlarındaki bu gerileme yaşanırsa bu yıl pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. Bu da Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkiler"