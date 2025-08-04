Alanında oldukça başarılı olan şirket sahibi Sercan Demirhan Yangın Sigortaları ile ilgili şu sözlerle ifade etti;

Ev ve iş yeri yangın sigortası hem bireyler hem de işletmeler için yangın başta olmak üzere belirli risklere karşı maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür.

Kısaca yangın nedeniyle oluşabilecek maddi zararları teminat altına alır.

Ne İşe Yarar?

Yangın sigortası şu amaçlarla kullanılır:

Maddi zararı karşılamak Yangın, yıldırım düşmesi veya patlama gibi nedenlerle evinizde ya da iş yerinizde meydana gelen hasarların onarım veya yeniden inşa masraflarını karşılar. Menkul eşyaları korumak Evdeki mobilyalar, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar; iş yerindeki makine, stok, demirbaş gibi mallar da teminat altına alınabilir. Müşteri ve iş sürekliliğini güvence altına almak İş yerleri için yangın sonrası iş durması nedeniyle oluşan gelir kayıpları ek teminatla karşılanabilir. Ek riskleri kapsamak Sigorta poliçesine eklenebilecek klozlarla deprem, sel, fırtına, dahili su basması, hırsızlık gibi riskler de güvenceye alınabilir.

Temel Teminatlar

Yangın

Yıldırım

Patlama (infilak)

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Sel ve su baskını

Fırtına, dolu

Hırsızlık

Terör olayları

Cam kırılması

Enkaz kaldırma masrafları

💡 Özetle:

Ev ve iş yeri yangın sigortası, olası bir yangın felaketinde hem bina hem de içindeki eşyalar için maddi güvence sağlar. Böylece beklenmedik bir felaket sonrası yüksek maliyetli onarım veya yeniden inşa masraflarını cebinizden karşılamak zorunda kalmazsınız.