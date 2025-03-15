İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği, geleneksel iftar programını bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından, Temsilcilik müd.ü Hüseyin AYDIN , 2025 Ramazan calismalar hakkinda bilgiler verdi.500 erzak kolisi ve 500 yetim ve ihtiyac sahibi cocuklara bayramlik dagitimi yapacaklarini aktardi.

İlçemizde destek verdiğimiz Yetim aileler ile İHH Kadin olarak iftarda bir araya gelinecek, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Daha sonra İHH’nın yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında katılımcılara sunumlar yapıldı. Gazze, Suriye ve savaş bölgeleri gibi zorlu coğrafyalarda İHH'nın yaptığı önemli çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı.

Eren Arslan: "İHH, Dünyada Örnek Bir Yardım Kuruluşu"

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, iftar programında yaptığı konuşmasında İHH’nın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmalara değindi. Arslan, "İHH, sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek alınması gereken bir yardım kuruluşu. Suriye’de, Gazze’de ve diğer savaş bölgelerinde yaptığı çalışmalarla insanlığa örnek oluyor. Bugün burada toplanmamız, hem Ramazan’ın bereketini hem de dayanışmanın gücünü paylaşmak içindir. İHH İnegöl Temsilciliği, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da bizleri bir araya getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Melih Ateş: "İHH’nın Faaliyetleri, Bütün İnegöl’ün Gururu"

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ise konuşmasında İHH’nın faaliyetlerine İnegöl halkının büyük destek verdiğini belirtti. Ateş, "İnegöl halkı olarak, İHH'nın gerçekleştirdiği projeleri her zaman büyük bir takdirle izliyoruz. Gazze, Suriye ve dünyanın farklı yerlerinde yürütülen bu değerli çalışmalar, gerçekten büyük bir özveri ve gayret gerektiriyor. İHH İnegöl Temsilciliği, sadece burada, İnegöl'de değil, dünya çapında da önemli işler başarıyor. Belediye olarak bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bu programı düzenleyen İHH ailesine teşekkür ederim" diye konuştu.

Orhan Şefik: "İHH’nın Çalışmalarını Yakından Takip Ediyoruz"

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Orhan Şefik ise İHH’nın faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şefik, "İHH, her yıl daha da büyüyen bir aile olarak dünya çapında mazlumların yanında yer alıyor. Başta Türkiye olmak üzere; Gazze’de, Suriye’de ve diğer bölgelere gönderilen yardımlar, buralarda hayatları değiştiren projeler haline geliyor. Bu tür iftar programları, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiği gibi, İHH’nın çalışmalarına katkı sunan bir ortam oluşturuyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Programın ilerleyen bölümlerinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projeler, bir sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Sunumda, Gazze, Suriye ve diğer savaş bölgelerindeki yardımlar, eğitim ve sağlık alanındaki projeler, barınma yardımları ve yetimlere yönelik faaliyetler detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu projeler, katılımcılara İHH’nın dünya çapındaki etkisini ve yardımlarının hayatlara nasıl dokunduğunu gösterdi.

Birlik ve Dayanışma Mesajları

İftar programı, birlikte yapılan dua ve paylaşılan iftar yemeği ile sona erdi. Her bir konuşmacı, İHH’nın gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine ve bu faaliyetlere katkı sağlayan İnegöl halkına teşekkür etti. Katılımcılar, program boyunca gösterdikleri birlik ve dayanışma ile Ramazan’ın ruhunu yansıtarak, bir arada olmanın ve yardımlaşmanın gücünü bir kez daha hissetti.

İHH İnegöl Temsilciliği, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da hayır ve dayanışma adına örnek bir program gerçekleştirdi. Katılımcılar, bu özel iftar akşamında hem Ramazan’ın bereketini paylaştı hem de dünya çapında mazlumlara umut olma yolunda önemli bir adım attı.