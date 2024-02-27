Alanyurt Kocatepe okulu yanındaki alanda 3 katlı 16 derslikli yapılacak. Okulun protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile Özdilek Ailesi adına Emir Murat Özdilek katıldı.

Protokolü sosyal medya hesabından paylaşarak müjdeyi veren İnegöl Kaymakamı Eren Arslan," İnegöl'de Eğitim Öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hayır sever Özdilek ailesi ile girişimlerimiz sonucunda İlçemiz Alanyurt bölgesi Yunus Emre Mahallemizde yer alan arazi üzerine Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş. tarafından 16 derslikli, bodrum, zemin ve 2 kat ortaokul binasının yapımına dair protokol Valiliğimizde imzalandı. Hayırsever iş insanı Emir Murat Özdilek ve Özdilek ailesine İnegöl eğitim öğretimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhabir: Fahrettin Eniş