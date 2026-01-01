İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yeni yıl mesajında 2026’nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederken, İnegöl için yeni proje ve yatırımların hayata geçirileceğini ifade etti.

Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim,

Hatırlamak istemeyeceğimiz bir çok üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktık; yeni umutlarla yeni bir yıla girdik...

Ne mutlu bizlere ki, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan, güçlünün değil haklının yanında yer alan, ülkemize ve milletimize yönelen her türlü terör ve kalkışmanın karşısında sağlam bir duruş sergileyen bir ülke olarak yeni yıla giriyoruz.

Başlayan her yeni yıl, yeni beklentileri de beraberinde getirmektedir. İnegöl’ümüzün daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için önümüzdeki yıl bir çok yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızın yaşam şartları ve mutluluğunu en ileri noktaya taşımak 2026 yılında da temel amacımız olacaktır.

2026 yılında ülkemizde ve özellikle İslam coğrafyasında yaşanan acıların, üzüntü ve kederlerin son bulmasını; memleketimizin, İslam âleminin ve insanlığın feraha ermesini yüce Rabbimden temenni ederim...

Bu duygularla, 2026 yılının hayırlara vesile olması temennisiyle ülkemize, İnegöllü hemşerilerime, değerli kamu görevlilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum..."