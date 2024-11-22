İKGD Başkanı Karaduman, İnegöl’de hava kirliliği, özellikle kış aylarında, sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar ve katı yakıt kullanımı nedeniyle artmakta ve hava kalitesi ciddi şekilde düşmekte, halk sağlığını tehdit eden bir sorun haline getirmektedir. Aynı zamanda su kaynaklarımız, sanayi atıkları ve yetersiz altyapı nedeniyle risk altındadır.’’ diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü.

Hava ve Su Kirliliği:

‘’ İklim değişikliği yağış azlığı, tuzluluk, renk problemi ve su kirliliğine sebep olmakta kaliteli suya ulaşımı zorlaştırmaktadır. Su azlığı çözüm bekleyen öncelikli sorunlardan olup su israfında halkımız titiz davranmalıdır.

Altyapı Çalışmalarının Neden Olduğu Rahatsızlıklar:

Devam eden altyapı çalışmaları, İnegöl halkının günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Çalışmalar sırasında oluşan yoğun toz, gürültü kirliliği ve trafik sıkışıklığı, vatandaşlarımızın sabrını zorlamaktadır. Altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi elbette önemlidir, ancak bu süreçte halkımızın yaşam kalitesini koruyacak önlemlerin acilen alınması gerekmektedir.

Belediyeye ve Yetkililere Çağrımız:

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği (İKGD) olarak, yetkililere şu çağrıları yapıyoruz:

1. Halk Sağlığını Önceleyin: Hava ve su kirliliği gibi çevre sorunlarının çözümü için acil eylem planları oluşturulmalı ve denetimler artırılmalıdır.

2. Altyapı Çalışmalarında Hassasiyet Gösterin: Çalışmalar sırasında çevre kirliliğini azaltacak önlemler alınmalı, toz ve gürültüye karşı etkili tedbirler uygulanmalıdır. Çalışmalar, planlanan sürelerde tamamlanmalı ve halka düzenli bilgilendirme yapılmalıdır.

3. Katılımcı Bir Yaklaşım Benimseyin: Yerel yönetimler, çevre sorunları ve altyapı çalışmaları konusunda halkın görüşleri, öneri ve şikayetleri dikkate alınmalıdır.

Vatandaşlarımızdan Rica Ediyoruz:

İnegöl’ün geleceğini korumak hepimizin görevidir. Çevremizi korumak için daha duyarlı olmalı, yetkililerle iş birliği içinde çalışmalı ve çevre kirliliğine neden olan davranışlardan kaçınmalıyız.

Unutmayalım ki, sağlıklı bir çevre ve yüksek yaşam kalitesi ancak ortak çabayla mümkündür. İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak, bu süreçte halkımızın sesi olmaya ve doğamızı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. ‘’ şeklinde konuştu

Kaynak: bülten