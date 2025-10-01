İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, 13 yeni çalışma grubunun oluşturulması noktasında İnegöl Orman işletme Müdürü Okan Kaya, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Kağan, İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ile bir araya geldi.

Tarım, Orman ve Hayvancılık üzerine yapılan toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantı sonrası İnegöl Kent Konseyi bünyesinde proje geliştirecek 13 yeni çalışma grubu belirlendi.

Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, bu çalışma gruplarının, Ağaçlandırma Çalışma Grubu, Arıcılık Çalışma Grubu, Büyükbaş Hayvancılık Çalışma Grubu, Kestane Üretimi Çalışma Grubu, Küçükbaş Hayvancılık Çalışma Grubu, Lisanslı Depoculuk Çalışma Grubu, Manda Yetiştiriciliği Çalışma Grubu, Organik Tarım Çalışma Grubu, Seracılık Çalışma Grubu, Tarım (Gıda) OSB Çalışma Grubu, Tarım Ürünleri Pazarlama Çalışma Grubu, Toplulaştırma Çalışma Grubu, Topraksız Tarım Çalışma Grubu olduğunu söyledi.

13 çalışma grubu dışında gelecek projelere göre yeni çalışma grupları da oluşturulabileceğini de dile getiren Başkan Bülent Temelli, "Birlikte düşünüyor, birlikte gerçekleştiriyor. İnegöl'ü geleceğe birlikte taşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı da bu çalışma gruplarında görmek istiyoruz. Dileyen vatandaşlarımız İnegöl Kent Konseyi web sitesinden gruplarımızda gönüllü olarak görev alabilirler" diye konuştu.