

Bugün yapılan belediye meclisinde konuyu gündeme taşıyarak İnegöllü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in isminin İnegöl’de yaşatılması için öneri de bulunan Saadet Partisi ile Demokrat Parti Grubu, Alanyurt köy içinde karakol hizmeti veren binanın bulunduğu bölgede yapılacak olan Alanyurt Meydanına "Şehit Muhsin Aydemir Meydanı" isminin verilmesini önerdiler.



Saadet Partisi ile Demokrat Parti Grubu Adına konuşan Belediye Meclis üyesi Fatih Mücahid Berber, “İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen hain saldırı sonucu İnegönü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit düşmüştü. Ailesi başta olmak üzere tüm İnegöllüler olarak şehidimizin acısını derinden hissettik. İnegöl halkı olarak hem kendisine olan minnet ve şükranımızı göstermek olarak hem de şehidimizin aziz hatırasının unutulmamasını sağlamak için adının İnegöl'ümüzde yeni açılacak bir bölgeye verilmesi uygun olacaktır. Bu sebeple daha önceden Alanyurt köy içinde karakol hizmeti veren binanın bulunduğu bölgede yapılacak olan Alanyurt Meydanına "Şehit Muhsin Aydemir Meydanı" isminin verilmesini, konunun karara bağlanmak üzere ilgili müdürlüğe havale edilmesini Saadet Partisi & Demokrat Parti grubu adına arz ve talep ederim” dedi.