

Bir yandan çalışma grupları için görüşmeler yapılıp üye belirleme süreci devam ederken, diğer yandan toplumun tüm kesimlerini temsil edecek Çocuk, Gençlik, Kadın ve Engelli Meclislerinin oluşturulması için çalışmalara başlandı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, şu ifadeleri kullandı:

“Kent Konseyi olarak, toplumun her kesiminin kendi gözlemleri ve beklentileri doğrultusunda fikirlerini dile getirebileceği bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz.

Meclislerimiz aracılığıyla, katılımcıların kendi projelerini hayata geçirmelerini destekleyerek kentlilik bilincini ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu meclislerde yer alacak arkadaşlarımız, temsil ettikleri grubun ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm üretme süreçlerinde aktif rol alacaklar. Bu kapsamda; 06-12 yaş arası çocuklarımızı Çocuk Meclisimize, 12-24 yaş arası gençlerimizi Gençlik Meclisimize, Kadınlarımızı Kadın Meclisimize, Engelli bireylerimizi ve yakınlarını Engelli Meclisimize davet ediyoruz.”



Meclisler ve Kent Konseyi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, İnegöl Kent Konseyi web sitesini ziyaret edebilir veya Atatürk Bulvarı üzerindeki merkezimize şahsen başvuruda bulunabilirler.