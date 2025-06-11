Her okuldan 5 projenin özenle seçilerek oluşturduğu etkinlik, öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, İl Ar-Ge TÜBİTAK Birimi yetkilileri, okul ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisiyle renklendirilen açılışta kurdele kesiminin ardından sembolik olarak hazırlanan roketler gökyüzüne fırlatıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada, kent meydanında oluşturulan sergi salonunun herkese açık olduğunu ve bu alanın sürekli kullanılmasını arzuladıklarını belirtti. Eğitim alanındaki desteklerini artırarak gençlere yeni fırsatlar sunacaklarını ifade eden Taban, bilim fuarlarının sadece projelerin sergilendiği değil, fikirlerin filizlendiği ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü ortamlar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin projeleriyle birlikte ekip çalışması, sabır, sorumluluk ve özgüven gibi değerli kazanımlar da elde ettiklerini söyleyerek, bu sürecin bir öğrenme ve gelişim yolculuğu olduğunu dile getirdi. Eğitime yapılan yatırımın karşılığı olan bir yatırım olduğunu belirten Taban, bilim ve teknoloji alanında gençlerin potansiyeline inandıklarını ifade etti.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise konuşmasında, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarlarının gençlerin bilimsel meraklarını ortaya koyduğu ve yaratıcılıklarını geliştirdiği önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Bu yıl ilçede 12 projenin sergilendiğini, 14 söyleşi başvurusundan 9’unun kabul edildiğini ve bunun bilimsel etkinliklere olan ilgiyi gösterdiğini söyledi. Eğitimin sadece bilgi aktarımı değil; sorgulama, deneme ve keşfetme süreci olduğuna dikkat çeken Zengin, fuarın öğrencilere bu fırsatları sunduğunu ifade etti. Öğrencilere seslenerek bilimin ışığında ilerlemeleri, meraklarını kaybetmemeleri ve her zaman daha iyisini yapmaları gerektiğini söyledi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, fuar alanındaki stantları gezerek projeleri yerinde inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Projeler gün boyunca katılımcıların beğenisine sunuldu.