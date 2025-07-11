

İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Sanayi Camii’nde gerçekleştirilen aşure ikramına Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Mobilyacılar Odası yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı.



İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLIYORUZ

Aşure ikramı sonrası konuşan Oda Başkanı Özcan Ayhan; “Aşure ikramımızı her yıl gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Sanayi Camii’nin yanı sıra Sarı Camii, Hacı Bahattin Arslan Camii, Bilal Habeşi Camii’nde de lokma dağıtımları ve aşure ikramları yaptık. Katılım gösteren üyelerimize, protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da Bilal Habeşi Camii’nde aşure dağıtacağız. Ayrıca 2024 yılı ihracat rakamlarını biliyorsunuz İnegöl Ticaret Sanayi Odası açıkladı. Biz de İTSO’nun hemen ertesinde her yıl ihracat rakamlarımızı açıklıyoruz. Bu programımızı da Çarşamba günü gerçekleştireceğiz” dedi.