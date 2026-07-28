İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bursa sanayisinin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekti. Konuşmasında özellikle İnegöl mobilya sektörünün yaşadığı sorunlara değinen Toktaş, sanayicilere acil destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Toktaş, tekstil, otomotiv ve makine sektörlerinin kentin ekonomisi ve istihdamı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ancak bugün gelinen noktada sanayicilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Toktaş, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti Bursa milletvekillerine de çağrıda bulunan Toktaş, sanayicilerin sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade ederek, "Sanayicimiz adeta can çekişmektedir. Bu sorunları dinlediğinizi biliyoruz ancak duymazlıktan gelinmesi gerçekten içimizi acıtmaktadır." dedi.

"İNEGÖL MOBİLYASI BİTME NOKTASINA GELDİ"

Konuşmasının önemli bölümünü İnegöl mobilya sektörüne ayıran Toktaş, İnegöl'ün Türkiye'nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

İnegöl mobilyasının yıllık ihracatının 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Toktaş, sektörün mevcut ekonomik şartlar nedeniyle büyük bir çıkmaz içinde olduğunu savundu.

Toktaş, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Bu gidişle İnegöl mobilyasının çok ciddi sıkıntıda olduğunu görüyorum. Maalesef yüz yıllık İnegöl mobilyası bu mantıkla, bu anlayışla bitme noktasına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"SANAYİCİ DESTEKLENMELİ"

Ekonominin üretimle ayakta kalacağını belirten Toktaş, sanayicilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toktaş, "Sanayicinin ciddi anlamda desteklenmesi ülkemizin menfaatine olacaktır." diyerek konuşmasını tamamladı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşan Hasan Toktaş'ın açıklamaları, özellikle Bursa sanayisi ve İnegöl mobilya sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıları yeniden gündeme taşıdı.