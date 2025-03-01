Satılık araçların çok olmasına rağmen alıcıların olmadığı pazarda fiyatlar da gerilemeye başladı.

Ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği yerlerden biri de İnegöl oto pazarı oldu. Uzun yıllar sonra pazarda ki satılık araç sayısında artışlar yaşanıyor. 2025 yılının girmesi ile birlikte hem pazarda ki araç sayısı hem de fiyatlarda ki düşüşler dikkat çekiyor.

2023 yılında otomobil sektöründe yaşanan hareketlik nedeniyle gerçek değeri 600 bin TL olan araçlar 1 milyon TL’yi bulmuş, hemen hemen her marka araçlar fahiş fiyatlarla alıcı bulur hale gelmişti.

2024 yılının ilk yarısına kadar süren bu durum, hükümetin aldığı ek önlemlerle durağan haline gelmiş, fiyatlar neredeyse sabitlenmişti. Ancak ekonomik krizin etkilerimin görülmesiyle birlikte bu kez fiyatlar 2023 öncesine doğru çekilmeye başladı. 2022 yılında 500 bin TL’ye alıcı bulan bir araç aradan geçen 3 yılın ardından neredeyse aynı rakamlara geriledi. Düşük modelli araçlarda fiyat düşüşleri daha fazla hissediliyor.

2023-2024 yıllarında 2 el otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını bile geçmişti.

SATMAK İSTEYEN ÇOK ALAN YOK

Ancak pazarda dikkat çeken en önemli şey ise, alıcıların olmaması. İnegöl oto pazarı bu yıl araç zenginliği açısından en verimli dönemini , ancak alıcılar açısından ise en kötü yılını yaşıyor.

Sessizliğin hakim olduğu pazarda ise alıcılardan çok meraklılar yer alıyor.