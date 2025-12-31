11 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalara başlayan Sultan Su İnegölspor U14 Takımı, 23 sporcudan oluşan kadrosuyla sezona güçlü bir başlangıç yaptı. 2012 doğumlu oyunculardan kurulu ekipte teknik sorumlu olarak Fatih Türkmen görev alıyor. U14 Gelişim Ligi 4. Grup’ta mücadele eden İnegöl temsilcisi; Selimiye, Serdivan, Hüdavendigar Dikkaldırım, Karamürsel İdman Yurdu, Sultanbeyli Belediye Spor, Kartal Sportif Faaliyetler, Küçükçekmece İdman Yurdu, İstanbul Gençlerbirliği, Derince Birlikspor, Dudulu, Damlaspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Beykoz Anadolu takımlarıyla karşı karşıya geliyor.

Çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda ilk yarı tamamlanırken, Sultan Su İnegölspor U14 Takımı oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak devreyi lider bitirdi. Sahadaki başarılı performansın yanı sıra fair-play anlayışıyla da dikkat çeken ekip, bu süreçte yalnızca 1 kırmızı ve 6 sarı kart gördü.

Takımın gol yollarındaki en etkili isimleri ise 13 golle Kerim Enes Yalduz ve 10 golle Ahmet Bilal Üstem oldu.

Geride kalan 4 aylık süreçte sporcuların yoğun bir çalışma temposu sergilediğini belirten Özgür Şahin, takımın toplamda 79 antrenman, 8 hazırlık maçı ve 13 lig maçı olmak üzere 100 organizasyona imza attığını söyledi. Şahin, temel hedeflerinin sporcuları U15 yaş grubuna gelişimlerini tamamlamış şekilde hazırlamak olduğunu, uzun vadede ise profesyonel takıma oyuncu kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

23 kişilik kadrodaki tüm sporculara süre vermeye özen gösterdiklerini vurgulayan Şahin, eğitim gruplarında eşit süre anlayışının benimsendiğini, akademi liglerinde ise performans kriterlerinin daha belirleyici hâle geldiğini dile getirdi. Ayrıca altyapı yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, pozisyon gereği olmayan kartlarda TFF cezalarına paralel iç disiplin uygulamalarının hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi.

Çalışmaların yalnızca skor odaklı olmadığını vurgulayan Özgür Şahin, sahada futbolun doğrularını uygulayan, ahlaklı, saygılı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Türk futboluna değer katacak sporcular kazandırmak istediklerini söyledi.