İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, bu yıl İnegöl Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan itibaren başladı ve 8 Eylül Pazar gününe kadar 10 gün boyunca sürdü. “Zaferden Kurtuluşa” sloganıyla düzenlenen organizasyonlarda, ilçe halkı her gün farklı etkinliklerle buluştu ve kültür, sanat, spor gibi birçok alanda çeşitli programlar gerçekleştirildi.

İNEGÖL ŞEHİTLERİ ANISINA YÜRÜDÜ

Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin finali ise 8 Eylül Pazar günü Halhalca Şehitliği bölgesinde gerçekleştirildi. Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde en kanlı çatışmaların yaşandığı ve onlarca şehidin verildiği Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine 4 kilometrelik alanda halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenledi.

Sabah 09.30’da başlayan Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması etkinliğine yağışlı havaya rağmen ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Şehitlerimizin açtığı yolda, kurtuluşun 102’nci yılı anısına yürüyen İnegöl halkına Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti.

Yürüyüş sonunda Halhalca Şehitliğinde kros yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, madalyalarını alan yarışmacılar ve vatandaşlar daha sonra şehitlikte dualar etti.