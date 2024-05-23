Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerinin lavra ilaçlaması yapıldığına yönelik bilgilendirmeler yapılsa da sineklerde ki ciddi artış özellikle açık alanlarda oturan vatandaşlar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri tarafından ciddi derece de hissediliyor.

Belediyeler ilaçlamanın etkisini arttırmak amacıyla çalışmalarını, 00.00-07.00 arasında gerçekleştiriyor. Ancak yapılan ilaçlama faaliyetlerinde ki artışa rağmen sinek sayılarında ki artış dikkat çekecek boyutlara ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede eş zamanlı olarak başlattığı çalışmalar kapsamında 50 bin adreste lavra ilaçlaması yapıyor. 1 Nisan’da başlatılan çalışma 15 günlük periyodlarda gerçekleşiyor. Karasinekle mücadele kapsamında; şehirdeki tüm çöp toplama alanları, çöp konteynırları, ve tüm hayvan barınakları tedbir amaçlı ilaçlanıyor. Yine yaprak bitleri bitki öz suyundan beslenen zararlı olarak bilinen afitlerle mücadele kapsamında Bursa genelindeki tüm kamusal alanlardaki; park, bahçe, yol kenarı vb. yerlerdeki ağaç ve yeşil alanlarda ilaçlanan yerler arasında yer alıyor.

Durgun su, çöp atıkları ve hayvan atıklarından üreyen sinek türleri yaz dönemine tam anlamıyla girilmeden ciddi rahatsızlık verecek boyuta ulaştı.

Vatandaşlar ilaçlamaların daha sık ve daha etkin yapılması noktasında Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerinden talepte bulundu.