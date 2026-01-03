Bütçenin en kritik gelir kalemi olan vergide en ağır yük, çalışanların sırtına biniyor. Maaşları eline geçmeden vergilerini ödeyen çalışanlar, 2026’da vergi dilimleri artsa da bir yıl içinde neredeyse iki maaş tutarında vergi ödemek zorunda kalacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, NEFES için çalışanların yıllık vergi yükünü hesapladı.

5 BİN 736 LİRALIK KAYIP

Batı’nın yaptığı hesaplamaya göre, brüt maaşı 70 bin lira olan bir kişinin ocak ayında net maaşı 54 bin 505 lirayken, aralık ayında maaşı gelir vergisi diliminden dolayı 5 bin 736 lira azalarak, 48 bin 769 liraya gerileyecek. Brüt maaşı 70 bin lira olan bir çalışan yıllık ortalama maaşı 51 bin 102 olurken, bir yılda 97 bin 398 lirası gelir vergisi, 3 bin 367 lirası da damga vergisi olmak üzere toplam 100 bin 765 lira Maliye’ye vergi ödeyecek.

60 bin lira brüt maaş alan bir çalışan için de durum çok farklı değil. 60 bin lira brüt maaşı olan bir kişinin ocak ayında net maaşı 47 bin 356 lira olurken, aralık ayında 4 bin 716 liralık kayıpla 42 bin 640 liraya geriliyor. Bu kişinin bir yıllık ortalama net maaşı 44 bin 973 lira olurken, bir yılda 69 bin 858 lira gelir vergisi, 2 bin 456 lira da damga vergisi ödemek zorunda kalıyor. Böylece bir yılda ödeyeceği toplam vergi 72 bin 315 liraya denk geliyor.

Brüt maaş üzerinden öncelikle yüzde 14 sosyal güvenlik primi ve yüzde 1 işsizlik fonu kesintisi yapılıyor. Kalan tutar da bir çalışanın vergi matrahını oluşturuyor. Ancak, bilindiği gibi asgari ücretten 1 Ocak 2022’den beri vergi alınmadığı için çalışanların vergi matrahından asgari ücret tutarı düşülüyor. Yani vergiler asgari ücret istisnası düşüldükten sonra hesaplanıyor.

43 bin 864 TL’lik Damga ve Gelir Vergisi Yükü Son düzenlemeyle gelir vergisi dilimleri artırıldı ve bu sayede düşük maaşlı çalışanlar vergi dilimine daha geç giriyor. Örneğin, brüt 40 bin lira, yıllık ortalama 32 bin 715 lira net maaş alan bir kişi, bir yılda toplam 15 bin 413 lira gelir ve damga vergisi öderken; brüt 50 bin lira, yıllık ortalama 38 bin 844 lira maaş alan bir çalışanın ödeyeceği toplam damga ve gelir vergisi 43 bin 864 liraya ulaşıyor. Böylece, bir maaşından fazlasını vergi olarak ödemek zorunda kalıyor.