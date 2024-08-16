İnegöl tarihi Mehter takımı Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek olan festivale katılmak üzere bugün yola çıktı.

Bugüne kadar İnegöl'ü ve ülkemizi birçok organizasyonda gururla temsil eden İnegöl Tarihi Mehter Takımı, davet üzerine Rusya'ya festival için gidiyor. 37 kişilik ekip bugün dernek önünden uğurlandı. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile aileler katıldı.

10 gün oyunca Moskova'da düzenlenecek festivalde ülkemizi temsil edecek olan Mehter takımı, İnegöl Belediye Başkan yardımcısı iken istifa edip, Şavşat Belediye Başkanı olan Durmuş Aydın, Şavlat'ta 1 gün misafiri olacaklar. Orada konser verecek olan Mehter takımı, akabinde Rusya'ya geçecek.



Düzenlenen organizasyonla ilgili bilgi veren İnegöl Tarihi Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, "İnegöl Mehter Takımı 1950 yılında kurulan çok önemli bir takımdır. Bugüne kadar 30'a yakın ülkede görev yapmıştır. Ve her yaptığımız görevde ülkemizi elimizden geldikçe en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye'nin birçok yerinde İnegöl’ümüzü de temsil ettik. Bugün de Allah nasip ederse Rusya'nın Moskova eyaletinde bir konsere gidiyoruz. Ve bu konser dünyanın en büyük konserlerden bir tanesi. Ve giderken de bir sürpriz yapıyoruz daha evvelden İnegöl Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olan Durmuş Aydın kardeşim şu anda Şavşat Belediye Başkanı oldu. Orada misafir olacağız ve bir konser vereceğiz. Ondan sonra inşallah yolumuza devam edeceğiz. Rusya’ya Bursa'dan Kılıç Kalkan Ekibi de gidiyor. Türkiye'deki 2 tane ekip var. Bursa Kılıç Kalkan ekibi ile biz gidiyoruz” dedi.