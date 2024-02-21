İnegöl’de 2022’de kurulan İnegöl Turgutalp Spor Kulübü ilk kongresini gerçekleştirdi. Kongrede, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi.

Yapılan kongrede Başkan Yardımcılığına Özdem Demir, Genel kaptanlığa Gökhan Yalım, Basın sorumlusu Melek Yıldırım, diğer asil üyeler ise Fettah Dede, Metin Demir, Vildan Durandede ve Köksal Turan seçildiler.

Kongrede bir konuşma yapan başkan Sezai Çelik, öncelikle geçmiş yönetime ve yönetim kurulu başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kulüpte bulunma amacının kulüp bünyesinde bulunan altyapıdaki 6 yaşından A takım seviyesine kadar futbol eğitimi ve becerisi alan bununla beraber çevresine ve kendine saygılı ahlaklı vatanını milletini seven bireyler yetişirken onların yanında olmak ve hizmet etmek olduğunu söyleyen Çelik, ayrıca bünyelerin de bulunan kız çocuklarına da daha iyi imkanlar sağlayarak eğer tesisleşme yeterliliğine ulaşırsak önümüzdeki sezon kadın futbolunda 3 lige katılmayı planladıklarını belirterek bununla ilgili çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Çelik, “Bu yıl erkeklerde altyapıda ki tüm yaş gruplarında mücadele eden kulübümüz de ayrıca kızlarda ilk kez Bursa bölgesinde u13, U 15 ve U17 seviyesinde liglere katılıyoruz” dedi.

Kendi öz kaynaklarıyla İnegöl'ün çocuklarından yetişen oyuncularla da erkeklerde A takım seviyesi oluşturulup dış transfer yapmadan 2. kümeye katılacaklarını belirten Sezai Çelik, kongrenin İnegöl'e ve Turgutalpspor kulübüne hayırlı olmasını dilerken, şehrimizin profesyonel ekipleri olan Bursaspor, İnegölspor ve Kafkasspor’a ve amatör tüm kulüplere kendi liglerinde üstün başarılar diledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ