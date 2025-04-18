İnegöl Belediyesi, sanayi ve tarımın ardından şehrin üçüncü değeri olarak öne çıkan turizme dikkat çekmek adına 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasında çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu programlardan biri olan “İnegöl Turizm Söyleşisi” bugün 10.30’da İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda yapıldı. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Doğan moderatörlüğünde Uluda Üniversitesi İnegöl MYO Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Neca Gökgül, Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım ve İnegöl Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Serkan Anıl Gök’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide turizm ve İnegöl turizmi ele alındı.

İNEGÖL DOĞASI VE GASTRONOMİSİYLE BİLİNEN BİR ŞEHİR

Uludağ Üniversitesi İnegöl MYO ve Harmancık MYO öğrencilerinin katıldığı söyleşi programının açılış konuşmasında söyleşinin konusu ve turizme dair değerlendirmelerini paylaşan Dr. Cihad Doğan, “Türkiye’nin ve dünyanın geri kalan kesimlerinin özellikle ekonomik olarak kalkınmasının en temel öğelerinden biri turizm olduğu kanaatindeyim. Değişen yaşam biçimleriyle beraber turizme karşı eğilim de artmış durumda. Bugün de bunu konuşacağız. Turizmi hem pazarlama çerçevesinden ele alacağız hem gastronomi çerçevesinden ele alacağız. İnegöl de doğası ve gastronomisiyle dışarıda tanınan ve bilinen bir şehir. Tüketicilerde bu iki başlığın daha belirgin olduğunu görüyoruz” dedi.

İNEGÖL SANAYİSİYLE BİLİNEN ANCAK KÖFTESİYLE TANINAN BİR ŞEHİR

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Neca Gökgül ise turizmin paylaşmaya olan etkisinin çok önemli olduğuna değinerek “Türk kültüründe de paylaşma çok önemli. Bakış açılarının, alışkanlıkların değiştiği bir çağdayız. İnegöl sanayisiyle bilinen ancak köftesiyle tanınan bir şehir olarak gözüküyor. Sanayinin verdiği etkiden kendini sıyırıp biraz da kendini turizmde de göstermek isteyen bir şehir. İnegöl bu noktada bazı konularda avantajlı bir şehir” ifadelerinde bulundu.

Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım da turizmin yanı sıra gastronomi ve gastronominin turizme etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnegöl Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Serkan Anıl Gök de son olarak İnegöl’ün turizm ve gastronomi değerlerini anlatarak İnegöl Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı.